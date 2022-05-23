Рубль достиг предела укрепления

Укрепление рубля достигло пиковых значений, заявил представитель Министерства экономического развития России.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», — цитирует представителя ведомства РБК.

Он также отметил, что важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России, которое ожидается по итогам ближайшего заседания управляющих структур регулятора.

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 24 мая в размере 58,21 рубля, евро — 60,39 рубля.