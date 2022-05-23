России предрекли «голландскую болезнь» из-за сильного рубля

Сильный рубль при доминировании нефтегазового сектора может вызвать «голландскую болезнь» российской экономики, которая будет сопровождаться ростом цен, спрогнозировал профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко.

Ключевым симптомом «голландской болезни» является резкое укрепление национальной валюты за счет бурного роста экспорта товаров одной доминирующей отрасли. Приток иностранной валюты тормозит развитие других отраслей и мешает экономическому росту, отметил эксперт.

В будущем это грозит повышением цен и стагнацией, так как из-за сильной национальной валюты российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире, производимые товары становятся дорогими для тех стран, которые готовы покупать их в России.

Курс рубля начал интенсивно укрепляться по отношению к доллару и евро в апреле, после введения Банком России валютных ограничений, а также превышения экспорта над импортом. Денис Домащенко полагает, что избежать «голландской болезни» поможет только введение фиксированного курса рубля.