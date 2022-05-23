НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

России предрекли «голландскую болезнь» из-за сильного рубля

Источник:
РБК
240 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сильный рубль при доминировании нефтегазового сектора может вызвать «голландскую болезнь» российской экономики, которая будет сопровождаться ростом цен, спрогнозировал профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко.

Ключевым симптомом «голландской болезни» является резкое укрепление национальной валюты за счет бурного роста экспорта товаров одной доминирующей отрасли. Приток иностранной валюты тормозит развитие других отраслей и мешает экономическому росту, отметил эксперт.

В будущем это грозит повышением цен и стагнацией, так как из-за сильной национальной валюты российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире, производимые товары становятся дорогими для тех стран, которые готовы покупать их в России.

Курс рубля начал интенсивно укрепляться по отношению к доллару и евро в апреле, после введения Банком России валютных ограничений, а также превышения экспорта над импортом. Денис Домащенко полагает, что избежать «голландской болезни» поможет только введение фиксированного курса рубля.

Еще по теме
Херсонская область перешла на бивалютную систему
«Яндекс» удлинил период оплаты покупок через «Сплит»
ЦБ начал борьбу с чрезмерным укреплением рубля
Эксперт допустил снижение цен на бензин на четыре рубля
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине лазерное оружие
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Россия активизировала поиски пропавшего «золота партии»
Обсуждение (3)
Картина дня
России предрекли «голландскую болезнь» из-за сильного рубля
Польша досрочно отказалась от российского газа
Кремль заявил об оголтелой позиции Польши
«Яндекс» удлинил период оплаты покупок через «Сплит»
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
29
Россия применила на Украине лазерное оружие
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса
25
Российский газ перестал поступать в Финляндию