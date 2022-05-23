Польша досрочно отказалась от российского газа

Правительство Польши досрочно разорвало соглашение на поставку газа из России, которое действовало до конца 2022 года. Согласно документу, страна могла получать до 10 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио уточнил, что польское правительство еще 13 мая приняло резолюцию о разрыве соглашения с правительством России, подписанного в 1993 году.

По словам чиновника, польский участок газопровода Ямал—Европа, по которому велась транспортировка газа из России, можно использовать для поставок из Германии. Также по этому участку будут транспортировать газ в саму Польшу.

Власти Польши в конце апреля отказались платить за российский газ в рублях, как того требовал «Газпром» на фоне введенных против России санкций. С 27 апреля российская сторона в ответ остановила поставки газа польской компании PGNiG.