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Польша досрочно отказалась от российского газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Правительство Польши досрочно разорвало соглашение на поставку газа из России, которое действовало до конца 2022 года. Согласно документу, страна могла получать до 10 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио уточнил, что польское правительство еще 13 мая приняло резолюцию о разрыве соглашения с правительством России, подписанного в 1993 году.

По словам чиновника, польский участок газопровода Ямал—Европа, по которому велась транспортировка газа из России, можно использовать для поставок из Германии. Также по этому участку будут транспортировать газ в саму Польшу.

Власти Польши в конце апреля отказались платить за российский газ в рублях, как того требовал «Газпром» на фоне введенных против России санкций. С 27 апреля российская сторона в ответ остановила поставки газа польской компании PGNiG.

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Топ комментариев

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))

pkv84

Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...

Asd10

Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄

Asd10

Он много чего говорит. Что прикажут, то и говорит. Служба такая. Ты штоле не знал, наивный?