Болезнь Лайма: как распознать заражение от клеща

Сезон активности клещей в самом разгаре. Они переносят инфекции, среди которых энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Первый смертельно опасен, второй — не такой страшный, но более распространен. Как выявить боррелиоз и чем его лечат?

Как часто заражаются боррелиозом?

В природных очагах от 10% до 70% клещей могут быть инфицированы боррелиями (род бактерий). А передача человеку боррелий происходит двумя путями, рассказала Sibnet.ru врач-инфекционист центра семейной медицины «Здравица» Наталия Васильева.

«Первый, основной путь передачи происходит при укусе через слюнные железы клеща. Второй путь связан с попаданием фекалий клеща на кожу и их втирании при расчесах, при раздавливании клещей, при их снятии, если содержимое кишечника клещей попадает в микротравмы на коже и на слизистую глаз», — пояснила медик.

Вероятность заражения зависит от длительности присутствия клеща на коже и присасывания. Поэтому чем раньше клеща удалить, тем меньше риск заболевания. Важны регулярные осмотры при посещении природных зон и меры предосторожности, исключающие попадание клещей на кожу.

Ряд исследователей считают, что боррелии, как и вирус клещевого энцефалита, также могут передаваться через сырое козье или коровье молоко.

Симптомы боррелиоза

Чтобы узнать, инфицирован ли клещ боррелиями, нужно сдать его в лабораторию на молекулярно-генетическое исследование — ПЦР-диагностику на обнаружение ДНК боррелий.

Но этот метод не всегда позволяет определить инфицированного насекомого. Поэтому даже при отрицательном результате необходимо наблюдение в течение 14 дней — измерение температуры, осмотр места укуса.

В то же время в случае положительного ПЦР-результата заболевание развивается не у всех людей, контактировавших с клещом.

Существует несколько периодов течения заболевания. От момента контакта с клещом до развития болезни может пройти от двух до 30 дней, но чаще — 5-14 дней.

В раннем периоде может развиться поражение кожи в виде покраснения (эритемы) вокруг места укуса и повышения температуры.

У части заболевших (примерно в 30% случаев) развивается безэритемная форма, когда на коже изменений нет, а повышается температура, могут появляться боли в суставах, онемение и боли в различных участках тела и конечностей.

Чем опасен боррелиоз?

«Если в ранний период не провести лечение антибиотиками, то боррелии распространяются по различным внутренним органам, вызывая поражение сердца, печени, попадают в нервную систему, суставы», — предупредила инфекционист.

Как следствие, развиваются миокардит, гепатит, менингит, радикулит, артриты и другие осложнения.

«Боррелиоз опасен тем, что может переходить в хроническую форму через полгода после укуса или наползания клеща, когда прогрессирует поражение сердца, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В этот период заболевание значительно хуже поддается лечению», — сказала Васильева.

Как диагностируют боррелиоз у людей?

При развитии эритемных форм лабораторные исследования для подтверждения боррелиоза не проводятся. А вот для диагностики безэритемных форм или в случае развития не совсем типичных кожных проявлений существует метод ИФА (иммуноферментный анализ) и иммуноблота.

Иммуноблот — иммунологическое исследование, позволяющее в одном лабораторном тесте провести анализ на несколько аутоантител (антитела, направленные на их собственные ткани).

Но у болезни Лайма есть особенность — антитела у большинства пациентов выявляются лишь со второй, а чаще с третьей недели заболевания, поэтому большое значение имеет хорошо собранный эпидемиологический анамнез, детальный осмотр пациента и клинический опыт врача.

Как лечат болезнь Лайма?

Лечение боррелиоза заключается в как можно раннем назначении антибиотиков. Если при развитии эритемы или безэритемной форме был проведен курс лечения антибактериальными препаратами определенной длительности, то в большинстве случаев наступает полное выздоровление.

«Если антибиотики назначались поздно и недостаточно длительным курсом, то в этом случае заболевание может прогрессировать и лечение занимает более продолжительный период, но прогноз для пациента в подострый период все-таки благоприятный», — отметила врач.