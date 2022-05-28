НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Болезнь Лайма: как распознать заражение от клеща

Источник:
Sibnet.ru
302 0
Клещ
Фото: © Томский госуниверситет
Сезон активности клещей в самом разгаре. Они переносят инфекции, среди которых энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Первый смертельно опасен, второй — не такой страшный, но более распространен. Как выявить боррелиоз и чем его лечат?

Как часто заражаются боррелиозом?

В природных очагах от 10% до 70% клещей могут быть инфицированы боррелиями (род бактерий). А передача человеку боррелий происходит двумя путями, рассказала Sibnet.ru врач-инфекционист центра семейной медицины «Здравица» Наталия Васильева.

«Первый, основной путь передачи происходит при укусе через слюнные железы клеща. Второй путь связан с попаданием фекалий клеща на кожу и их втирании при расчесах, при раздавливании клещей, при их снятии, если содержимое кишечника клещей попадает в микротравмы на коже и на слизистую глаз», — пояснила медик.

Вероятность заражения зависит от длительности присутствия клеща на коже и присасывания. Поэтому чем раньше клеща удалить, тем меньше риск заболевания. Важны регулярные осмотры при посещении природных зон и меры предосторожности, исключающие попадание клещей на кожу. 

Ряд исследователей считают, что боррелии, как и вирус клещевого энцефалита, также могут передаваться через сырое козье или коровье молоко.

Симптомы боррелиоза

Чтобы узнать, инфицирован ли клещ боррелиями, нужно сдать его в лабораторию на молекулярно-генетическое исследование — ПЦР-диагностику на обнаружение ДНК боррелий.

Но этот метод не всегда позволяет определить инфицированного насекомого. Поэтому даже при отрицательном результате необходимо наблюдение в течение 14 дней — измерение температуры, осмотр места укуса.

В то же время в случае положительного ПЦР-результата заболевание развивается не у всех людей, контактировавших с клещом.

Существует несколько периодов течения заболевания. От момента контакта с клещом до развития болезни может пройти от двух до 30 дней, но чаще — 5-14 дней.

В раннем периоде может развиться поражение кожи в виде покраснения (эритемы) вокруг места укуса и повышения температуры.

Фото: Hannah Garrison / CC BY-SA 2.5

У части заболевших (примерно в 30% случаев) развивается безэритемная форма, когда на коже изменений нет, а повышается температура, могут появляться боли в суставах, онемение и боли в различных участках тела и конечностей.

Чем опасен боррелиоз?

«Если в ранний период не провести лечение антибиотиками, то боррелии распространяются по различным внутренним органам, вызывая поражение сердца, печени, попадают в нервную систему, суставы», — предупредила инфекционист.

Как следствие, развиваются миокардит, гепатит, менингит, радикулит, артриты и другие осложнения.

«Боррелиоз опасен тем, что может переходить в хроническую форму через полгода после укуса или наползания клеща, когда прогрессирует поражение сердца, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В этот период заболевание значительно хуже поддается лечению», — сказала Васильева.

Как диагностируют боррелиоз у людей? 

При развитии эритемных форм лабораторные исследования для подтверждения боррелиоза не проводятся. А вот для диагностики безэритемных форм или в случае развития не совсем типичных кожных проявлений существует метод ИФА (иммуноферментный анализ) и иммуноблота.

Иммуноблот — иммунологическое исследование, позволяющее в одном лабораторном тесте провести анализ на несколько аутоантител (антитела, направленные на их собственные ткани).

Но у болезни Лайма есть особенность — антитела у большинства пациентов выявляются лишь со второй, а чаще с третьей недели заболевания, поэтому большое значение имеет хорошо собранный эпидемиологический анамнез, детальный осмотр пациента и клинический опыт врача.

Как лечат болезнь Лайма?

Лечение боррелиоза заключается в как можно раннем назначении антибиотиков. Если при развитии эритемы или безэритемной форме был проведен курс лечения антибактериальными препаратами определенной длительности, то в большинстве случаев наступает полное выздоровление.

«Если антибиотики назначались поздно и недостаточно длительным курсом, то в этом случае заболевание может прогрессировать и лечение занимает более продолжительный период, но прогноз для пациента в подострый период все-таки благоприятный», — отметила врач.

Еще по теме
Массаж по точкам: как работает аппарат «Кандадзя»
Функция определения храпа появится в Android‑смартфонах
Роспотребнадзор посоветовал, как избежать оспы обезьян
Две вакцины от коронавируса стали не нужны
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Дача
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
S.T.A.L.K.E.R. получит мод с новой графикой
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

aevaev

«Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами...

genn81

Подавать в суд и возвращать свои деньги. А то играйте в игру тратте, но если что то не так мы вас закроем)))...

Alhazred

Советское образование было одним из лучших в мире. Не без недостатков конечно. Но Болонская система это...

Drronum

Но этот же силуанов, месяца два назад говорил, что никакого дефолта не будет и не может быть. А теперь...