Магазины одежды House, Reserved, Cropp и Sinsay снова начали работать в новосибирских торговых центрах, в частности в ТЦ «Аура».

В пятницу, 20 мая в торгово-развлекательном центре «Аура» возобновили работу магазины, ранее принадлежавшие российскому подразделению компании LPP SA — House, Reserved, Cropp, Sinsay. Также эти магазины работают в других торговых центрах Новосибирска, где они были открыты до начала спецоперации.

«Бренды постепенно будут менять прежние вывески на временные с новыми логотипами. Магазины работают в обычном режиме», — сообщает пресс-служба «Аура».

Компания LPP SA продала эти бренды консорциуму из Китая. Поэтому они сменят имена. Reserved будет работать под новой вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».