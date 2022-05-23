Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области
Магазины одежды House, Reserved, Cropp и Sinsay снова начали работать в новосибирских торговых центрах, в частности в ТЦ «Аура».
В пятницу, 20 мая в торгово-развлекательном центре «Аура» возобновили работу магазины, ранее принадлежавшие российскому подразделению компании LPP SA — House, Reserved, Cropp, Sinsay. Также эти магазины работают в других торговых центрах Новосибирска, где они были открыты до начала спецоперации.
«Бренды постепенно будут менять прежние вывески на временные с новыми логотипами. Магазины работают в обычном режиме», — сообщает пресс-служба «Аура».
Компания LPP SA продала эти бренды консорциуму из Китая. Поэтому они сменят имена. Reserved будет работать под новой вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».
Asd10Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))
pkv84Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...
Asd10Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄
pepelmetalЗачем уничтожать такую ценность? Лучше в Россию отправить, вместе с асфальтом и нутеллой