НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт допустил снижение цен на бензин на четыре рубля

Источник:
Sibnet.ru
213 0
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость бензина в России может снизиться на три-четыре рубля, но сейчас, в ситуации неопределенности, сложно делать прогнозы, сообщил глава аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

«Если будет приоритет внутреннего рынка, то цены будут снижаться до определенного времени», — сказал Баженов в программе «Вы держитесь!» на RTVI. По его мнению, есть люфт в три-четыре рубля.

«Потом, когда будем получать издержки, связанные с технологическими санкциями, движение будет разворачиваться, потому что производственные процессы будут дороже, инвестиции на модернизацию надо будет перекрывать, амортизация», — отметил он.

По его мнению, бензин не должен стоить как вода. Он в стране-экспортере должен распределяться с точки зрения правил эффективности.

«Если вас будут заставлять продавать дешево на внутренний рынок, значит, вы должны серьезным образом субсидировать эту цену производителю, давать ему гигантские налоговые вычеты, либо всех встраивать в единый производственный процесс, как это в Венесуэле устроено. Но такой подход малоэффективен, это дестимулирует развитие отрасли», — считает Баженов.

Еще по теме
Первый подержанный Aurus выставили на продажу
Автомобили-трехлетки практически исчезли с рынка
Shell прекратил обслуживание своих заправок в России
Автозапчасти подорожали и оказались в дефиците
смотреть все
Авто #Авторынок #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине лазерное оружие
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Россия активизировала поиски пропавшего «золота партии»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
29
Россия применила на Украине лазерное оружие
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса
24
Российский газ перестал поступать в Финляндию