Эксперт допустил снижение цен на бензин на четыре рубля

Стоимость бензина в России может снизиться на три-четыре рубля, но сейчас, в ситуации неопределенности, сложно делать прогнозы, сообщил глава аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

«Если будет приоритет внутреннего рынка, то цены будут снижаться до определенного времени», — сказал Баженов в программе «Вы держитесь!» на RTVI. По его мнению, есть люфт в три-четыре рубля.

«Потом, когда будем получать издержки, связанные с технологическими санкциями, движение будет разворачиваться, потому что производственные процессы будут дороже, инвестиции на модернизацию надо будет перекрывать, амортизация», — отметил он.

По его мнению, бензин не должен стоить как вода. Он в стране-экспортере должен распределяться с точки зрения правил эффективности.

«Если вас будут заставлять продавать дешево на внутренний рынок, значит, вы должны серьезным образом субсидировать эту цену производителю, давать ему гигантские налоговые вычеты, либо всех встраивать в единый производственный процесс, как это в Венесуэле устроено. Но такой подход малоэффективен, это дестимулирует развитие отрасли», — считает Баженов.