Валерий Меладзе решил уйти из шоу‑бизнеса в науку

Музыкант Валерий Меладзе решил вернуться к своей родной профессии, поскольку потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу.

Артист написал в соцсетях, что после некоторых размышлений решил заняться наукой в сфере глубокой очисткой воды.

«Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт», — поделился Меладзе.

Артист уверен, что его старые песни будут жить еще долго. Музыка остается его любимым делом, а интерес к шоу-бизнесу он потерял. Участие в съемках на ТВ, ротации на радио и форматы для него перестали иметь значение.