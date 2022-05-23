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Валерий Меладзе решил уйти из шоу‑бизнеса в науку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © социальные сети

Музыкант Валерий Меладзе решил вернуться к своей родной профессии, поскольку потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу.

Артист написал в соцсетях, что после некоторых размышлений решил заняться наукой в сфере глубокой очисткой воды.

«Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт», — поделился Меладзе.

Артист уверен, что его старые песни будут жить еще долго. Музыка остается его любимым делом, а интерес к шоу-бизнесу он потерял. Участие в съемках на ТВ, ротации на радио и форматы для него перестали иметь значение.

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Обсуждение (3)
Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))