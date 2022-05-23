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Басков предложил создать Евровидение с «верными» России странами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Daniel Aragay / CC BY 2.0

Певец Николай Басков выступил от музыкальной ассоциации с предложением создать аналог Евровидения, чтобы добиться уважения к русской культуре.

«Надо создавать конкурс, где будет пропаганда русского языка, русской песни в плане популярной музыки. Мы хотим сделать конкурс, в котором люди из разных стран будут петь на русском языке, тем самым будет популяризироваться культура», — сказал артист Пятому каналу.

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Басков отметил, что в подобном конкурсе могли бы участвовать артисты дружественных стран. «Они будут выступать в своем национальном стиле: представлять и свою страну, и свою музыку».

По словам Баскова, созданный Россией музыкальный конкурс имел бы и дипломатическое значение.

«В этом начинается взаимоотношение культуры, начинается распространение уважения к русским и русской культуре. Так как сейчас русофобия, ее запрещают, русских начинают гнобить. Поверьте, пройдет немного времени и все поменяется», — сказал певец.

Ранее Басков и другие российский артисты решили создать музыкальную ассоциации, где помогали бы молодым исполнителям и защищали интересы многонационального народа.

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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))