Басков предложил создать Евровидение с «верными» России странами

Певец Николай Басков выступил от музыкальной ассоциации с предложением создать аналог Евровидения, чтобы добиться уважения к русской культуре.

«Надо создавать конкурс, где будет пропаганда русского языка, русской песни в плане популярной музыки. Мы хотим сделать конкурс, в котором люди из разных стран будут петь на русском языке, тем самым будет популяризироваться культура», — сказал артист Пятому каналу.

Басков отметил, что в подобном конкурсе могли бы участвовать артисты дружественных стран. «Они будут выступать в своем национальном стиле: представлять и свою страну, и свою музыку».

По словам Баскова, созданный Россией музыкальный конкурс имел бы и дипломатическое значение.

«В этом начинается взаимоотношение культуры, начинается распространение уважения к русским и русской культуре. Так как сейчас русофобия, ее запрещают, русских начинают гнобить. Поверьте, пройдет немного времени и все поменяется», — сказал певец.

Ранее Басков и другие российский артисты решили создать музыкальную ассоциации, где помогали бы молодым исполнителям и защищали интересы многонационального народа.