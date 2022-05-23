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Медведев пожалел Байдена и сравнил его с Брежневым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что президенту США Джо Байдену непросто исполнять свои обязанности.

«Трудно ему», — написал Медведев в своем телеграм-канале. Он обратил внимание на курьезную ситуацию, когда время визита Байдена в Республику Корея журналисты поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

«В ответ Байден сказал просто "Hello", а затем, спустя несколько секунд, добавил: "Это всё... Точка"», — написал зампред Совбеза.

Свои слова Медведев сопроводил отрывком из сериала «Брежнев» про генсека ЦК КПСС, где советский лидер говорит члену политбюро Михаилу Суслову, что тот не может хорошо себя чувствовать в 80 лет. Затем идет нарезка кадров с различными выступлениями Байдена.

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Политика #Мир #Курьезы
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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))