Медведев пожалел Байдена и сравнил его с Брежневым

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что президенту США Джо Байдену непросто исполнять свои обязанности.

«Трудно ему», — написал Медведев в своем телеграм-канале. Он обратил внимание на курьезную ситуацию, когда время визита Байдена в Республику Корея журналисты поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

«В ответ Байден сказал просто "Hello", а затем, спустя несколько секунд, добавил: "Это всё... Точка"», — написал зампред Совбеза.

Свои слова Медведев сопроводил отрывком из сериала «Брежнев» про генсека ЦК КПСС, где советский лидер говорит члену политбюро Михаилу Суслову, что тот не может хорошо себя чувствовать в 80 лет. Затем идет нарезка кадров с различными выступлениями Байдена.