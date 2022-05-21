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Россия поставит на боевое дежурство улучшенную «Сатану»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Серийные межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» поставят на боевое дежурство в конце осени, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Испытания будут идти в течение всего года, хотя мы планируем поставить на боевое дежурство первые серийные ракеты в конце осени этого года», — сказал Рогозин, уточнив при этом, что ракета имеет «колоссальную мощь и высокие технические параметры».

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» провели с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, также были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты.

Согласно открытым данным, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира. При этом маршрут может пролегать через Северный или Южный полюс на выбор. В США новую ракету неофициально называют «Сатана-2».

Впервые о ракете «Сармат» рассказал президент Владимир Путин в 2018 году в послании Федеральному собранию. Первый полк, вооруженный «Сарматами», планируется сформировать в городе Ужуре Красноярского края.

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