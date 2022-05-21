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«Роскосмос» прекратил производство детских санок

Источник:
Sibnet.ru
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Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» снял с продажи детские санки, которые ранее выпускал в рамках конверсии, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Баранов.

Фотографии санок зеленого и синего цветов еще можно найти на сайте центра, однако Баранов уточнил, что в настоящее время производителем продолжают реализовываться старые запасы.

«Что касается детских санок, то изделие снято с производства. Мы длительный период времени реализовывали данную продукцию только со склада», — приводит слова Баранова издание «Газета.Ru».

Фото: © samspace.ru

Помимо ракет и спутников, самарское предприятие до недавнего времени также занималось производством водных катеров, мотолодок, машинок для формирования рогаликов, авиатехники, медицинских одноразовых шприцов.

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Экономика #Промзона
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Топ комментариев

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

corrector

Без АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...