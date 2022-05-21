«Роскосмос» прекратил производство детских санок

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» снял с продажи детские санки, которые ранее выпускал в рамках конверсии, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Баранов.

Фотографии санок зеленого и синего цветов еще можно найти на сайте центра, однако Баранов уточнил, что в настоящее время производителем продолжают реализовываться старые запасы.

«Что касается детских санок, то изделие снято с производства. Мы длительный период времени реализовывали данную продукцию только со склада», — приводит слова Баранова издание «Газета.Ru».

Фото: © samspace.ru

Помимо ракет и спутников, самарское предприятие до недавнего времени также занималось производством водных катеров, мотолодок, машинок для формирования рогаликов, авиатехники, медицинских одноразовых шприцов.