«Роскосмос» прекратил производство детских санок

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» снял с продажи детские санки, которые ранее выпускал в рамках конверсии, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Баранов.
Фотографии санок зеленого и синего цветов еще можно найти на сайте центра, однако Баранов уточнил, что в настоящее время производителем продолжают реализовываться старые запасы.
«Что касается детских санок, то изделие снято с производства. Мы длительный период времени реализовывали данную продукцию только со склада», — приводит слова Баранова издание «Газета.Ru».
Помимо ракет и спутников, самарское предприятие до недавнего времени также занималось производством водных катеров, мотолодок, машинок для формирования рогаликов, авиатехники, медицинских одноразовых шприцов.
D762Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....
AlhazredДа, это великая перемога. Особенно для Украины)))
AlhazredСала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))
correctorБез АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...