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Дин Винчестер появился в трейлере приквела «Сверхъестественного»

Источник:
Sibnet.ru
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Телеканал CW опубликовал первый трейлер приквела сериала «Сверхъестественное» — «Винчестеры», который расскажет историю родителей знаменитых братьев — охотников на нечисть.

Действие приквела развернется в 1970-х годах. Джон Винчестер, которого сыграет Джейк Роджер, возвращается в Лоуренс после войны во Вьетнаме. Когда на него нападает демон, он встречает охотницу Мэри Кэмпбелл, ее роль исполнит Мэг Доннеллиэ.

Так Джон узнает о существовании сверхъестественного мира и решит помочь Мэри найти пропавшего на охоте отца, попутно он узнает, что и его семья связана с истреблением нечисти. Пока неизвестно, как эти события соотнесут с основным сериалом, в котором Джон узнал о существовании нечисти только после гибели жены. Поклонники предполагают, что родителям Винчестеров в который раз сотрут память ангелы. Этот ход они уже назвали довольно избитым.

«До Сэма и Дина были Джон и Мэри. Рассказанный с точки зрения рассказчика Дина Винчестера, это эпическая, невыразимая история любви о том, как Джон встретил Мэри и как они поставили все на кон, чтобы спасти не только свою любовь, но и весь мир», — говорится в описании трейлера.

Сериал выйдет в эфир осенью. Его создателем выступил Дженсен Эклс – актер, сыгравший в оригинальном сериале Дина Винчестера – старшего сына Джона и Мэри. Его персонаж, как и знаменитая машина – «Импала» 1967 года выпуска, на которой ездил Джон Винчестер, а затем братья, также появляются в ролике.

Фанаты уже отметили, что это противоречит предыдущим заявлениям актера, который говорил, что появится в фильме только в качестве закадрового голоса. Еще один упрек от поклонников – фраза Дина «Это история моих родителей», которую он говорит в трейлере. Зрители напоминают, что Джон и Мэри были родителями и Сэма, а потому корректнее звучала бы фраза «наших родителей».

В одном из последних интервью Эклс рассказал, что попробует найти способ ввести в историю и Джареда Падалеки – его лучшего друга и исполнителя роли Сэма Винчестера.



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