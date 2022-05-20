Артисты создадут ассоциацию для поддержки «Русского мира»

Артисты во главе с Николаем Басковым создадут музыкальную ассоциацию, которая объединит отечественный шоу-бизнес против отмены русской культуры, сообщили знаменитости на пресс-конференции в ТАСС

«Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — цитирует ТАСС Николая Баскова.

Цель ассоциации — решать вопросы артистов, бороться с фейками, поддерживать молодых исполнителей, защищать интересы многонационального народа.

Возглавить Российскую музыкальную ассоциацию предложили Баскову. По словам артистов, уже подписан протокол об объединении. Осталось создать устав и определить структуру организации.