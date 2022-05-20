Первый подержанный Aurus выставили на продажу

Премиальный седан Aurus Senat с пробегом меньше 1 тысячи километров продается в Москве, за него хотят выручить 47 миллионов рублей.

Объявление опубликовано на сайте Auto.ru. Из него следует, что автомобиль был выпущен в 2021 году, у него один владелец, пробег — 990 километров. Продавец разместил на сайте только одну фотографию.

Aurus Sedan оборудован гибридной установке на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, действующего в паре с компактным электрическим двигателем и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная отдача агрегатов составляет 598 лошадиных сил.

В списке оборудования машины есть адаптивный круиз-контроль, пневматическая подвеска, сиденья с электрическими регулировками, датчики света и дождя, многозонный климат-контроль, проекционный дисплей, доводчики дверей, а также камеры кругового обзора.

Седан Aurus Senat входит в линейку премиальных авто, разработанных в России для первых лиц государства. Машину впервые показали на Московском автосалоне-2018. Серийное производство началось в 2021 году.