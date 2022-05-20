ЦБ снял ограничения на продажу валюты кроме евро и долларов

Российские банки с 20 мая могут без ограничений продавать физлицам наличную иностранную валюту за исключением евро и долларов, сообщает пресс-служба Банка России.

«Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты, уточнили в ЦБ. «Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — уточнили в ЦБ.

Банк России в марте на фоне высокой волатильности курса рубля решил ограничить возможность кредитных организаций продавать наличную валюту гражданам.

С 18 апреля регулятор ослабил ограничения, и на период по 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.