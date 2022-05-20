НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Фотограф показал невероятные виды Тункинской долины в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
287 0

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров показал снимки невероятно красивой тункинской долины в Бурятии, фото он опубликовал в соцсетях.

«Прилетел вчера из интересного путешествия по Тункинской долине. В очередной раз убеждаюсь, что в России множество красивых, аутентичных мест, все еще не популярных у массового туриста», — написал Махоров.

Тункинская долина окружена горами и находится в Бурятии между Монголией и южной оконечностью Байкала. Фотограф увидел красивые Саянские горы, древние вулканы и горячие источники. 

«Здесь глухие самобытные бурятские деревни, в которых можно встретить локальные игры и обычаи, например, разбивание хребтовой кости. Я познакомился с бурятами костоломами в деревне Хойто-Гол», — написал фотограф.

Еще по теме
Жительница Бурятии отсудила 1,5 млн рублей за путевку в Доминикану
Бурятские арбузы подорожают в два раза
Бурятию заволокло дымом лесных пожаров
Отец и дочь в Бурятии вытащили из реки собаку с чипом
смотреть все
Сибирь #Бурятия #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Вся кремлевская рать»: кто сыграет Путина в экранизации книги
18.05.2022 23:43
info.sibnet.ru
Денег нет: когда закроют российские кинотеатры?
17.05.2022 07:25
info.sibnet.ru
Сериал «Ваша честь»: судья преступает черту
15.05.2022 10:27
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
Самое популярное
Эволюция ускоряется: как изменится человек будущего
Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
Россия применила на Украине лазерное оружие
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Путин предрек Европе рекордные цены на энергоресурсы
39
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
39
Украина вышла из переговоров с Россией
35
Власти предложили ввести утильсбор на электронику
34
Глава МИД ФРГ обвинила Россию в разрушении диалога с Западом