Фотограф показал невероятные виды Тункинской долины в Бурятии

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров показал снимки невероятно красивой тункинской долины в Бурятии, фото он опубликовал в соцсетях.

«Прилетел вчера из интересного путешествия по Тункинской долине. В очередной раз убеждаюсь, что в России множество красивых, аутентичных мест, все еще не популярных у массового туриста», — написал Махоров.

Тункинская долина окружена горами и находится в Бурятии между Монголией и южной оконечностью Байкала. Фотограф увидел красивые Саянские горы, древние вулканы и горячие источники.

«Здесь глухие самобытные бурятские деревни, в которых можно встретить локальные игры и обычаи, например, разбивание хребтовой кости. Я познакомился с бурятами костоломами в деревне Хойто-Гол», — написал фотограф.