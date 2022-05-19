Орешкин назвал старый курс рубля «искусственным»

Текущий курс рубля является рыночным, тогда как прошлогодний был «искусственным», заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая перед участниками просветительского марафона «Новые горизонты» российского общества «Знание».

«Вот вопрос — почему рубль укрепляется? Многие говорят — что рубль какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс был в прошлом году, в этом он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — сказал Орешкин.

Чиновник отметил, что Россия закрыла возможность вывода капиталов в недружественные страны и платежи инвесторам из недружественных стран, а Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке.

«В итоге мы сейчас оказываемся в ситуации, когда у нас валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. И так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят в страну, сейчас не нужны, мы видим серьезное укрепление национальной валюты», — пояснил Орешкин.

На торгах в четверг, 19 мая, американская валюта упала ниже 62 рублей впервые с 24 января 2020 года. С начала года отечественная валюта укрепилась к доллару примерно на 17%.