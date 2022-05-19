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Орешкин назвал старый курс рубля «искусственным»

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Текущий курс рубля является рыночным, тогда как прошлогодний был «искусственным», заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая перед участниками просветительского марафона «Новые горизонты» российского общества «Знание».

«Вот вопрос — почему рубль укрепляется? Многие говорят — что рубль какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс был в прошлом году, в этом он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — сказал Орешкин.

Чиновник отметил, что Россия закрыла возможность вывода капиталов в недружественные страны и платежи инвесторам из недружественных стран, а Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке.

«В итоге мы сейчас оказываемся в ситуации, когда у нас валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. И так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят в страну, сейчас не нужны, мы видим серьезное укрепление национальной валюты», — пояснил Орешкин.

На торгах в четверг, 19 мая, американская валюта упала ниже 62 рублей впервые с 24 января 2020 года. С начала года отечественная валюта укрепилась к доллару примерно на 17%.

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