Сенатор заявил о провале программы импортозамещения

Программа импортозамещения в России была провалена, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Аналогичную точку зрения высказал председатель Национального антикоррупционного комитета.

«Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», — написал Клишас в телеграм-канале.

Сенатор согласился с мнением председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, который сообщил, что программа импортозамещения в значительной части была провалена.

«Даже сейчас у некоторых руководителей есть простое желание не добиваться нашей экономической независимости, а пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую "иглу", поменяв логистику закупок и "инвесторов". А если допустить, что в будущем американцы всё-таки додавят Китай или предложат ему более выгодные условия, что тогда?» — написал Кабанов в телеграм-канале.

По его мнению, нужно провести ревизию крупных проектов, чтобы отказаться от нецелесообразных, а также «урезать аппетиты» тех, кто запускает неактуальные сейчас проекты (одним из таких названы электромобили). Кабанов предложил пересмотреть программу импортозамещения и наказать ответственных за невыполнение конкретных задач.