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Кинотеатры в России начали закрываться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Несколько площадок киносети «Синема Парк и Формула Кино» закрылись в Москве, эксперты считают, что тенденция к закрытию залов будет расти.

По информации сайта «Бюллетень кинопрокатчика», «Синема Парк и Формула Кино» закрыла два кинотеатра в разных торговых центрах Москвы за последние два месяца. Теперь владельцы этих ТЦ готовятся к судебным разбирательствам из-за внепланового ухода арендаторов.

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О риске закрытия большего количество кинотеатров заявляли и в Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК). По данным ассоциации, кинотеатры могут потерять 80% планируемой выручки из-за ухода западных дистрибьютеров.

Кроме этого проблемы у кинотеатров не только с репертуаром. Техническое обеспечение кинозалов зависит от зарубежных поставщиков и в данный период нарушено. Аналогов специального оборудования в России нет. 

По оценке АВК, запасы, например, ламп для проекторов, иссякнут до середины года. А без них показывать фильмы станет невозможно.

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