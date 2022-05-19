Байден отказался передавать Украине дальнобойные системы

Администрация президента США Джо Байдена игнорирует просьбу Киева поставить дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) из-за опасений, что они будут применены Украиной для нанесения ударов по целям на территории России, пишут американские СМИ.

Украина «на протяжении нескольких месяцев умоляла» США прислать РСЗО и теперь разочарована сложившейся ситуацией, говорится в материале Politico. В Киеве «определенно нарастает недовольство" новыми оговорками в отношении военной помощи», отмечает газета.

В Белом доме, как говорится в публикации, по-прежнему опасаются, что поставка американских РСЗО и подобных систем может быть расценена Москвой как обострение ситуации.

По версии Politico, такие вооружения «позволят украинским войскам вести огонь с относительно безопасной дистанции, быстро сворачиваться и уходить до того, как российские беспилотники и артиллерия смогут засечь их местоположение».

Речь идет о РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Система размещена на базе трехосного бронированного грузовика. Она может вести огонь неуправляемыми и управляемыми реактивными снарядами на дальность до 300 километров.