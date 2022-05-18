Сериал про Путина снимут по книге «Вся кремлевская рать»

Сериал снимут в стиле «Карточного домика», а в основу сюжета ляжет книга «Вся кремлевская рать» репортера Михаила Зыгаря. Продюсером проекта станет Александр Роднянский.

Сериал расскажет о том, как Владимир Путин стал президентом. Это будет «настоящая, ужасающая история о том, как человек, изменивший мир, получил возможность сделать это», сообщает издание Variety.

По сообщению издания, цель проекта — показать своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предвещали начало военной спецоперации России на Украине.

Александр Роднянский — уроженец Украины. Он возглавляет компанию AR Content, которая находится в Лос-Анджелесе и занимается производством художественных и документальных фильмов и сериалов на английском и других языках.