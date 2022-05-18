НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Анну Asti назвали располневшим клоном Лободы

Источник:
Sibnet.ru
188 0
Фото: © annaastivk, vk.com/annaastivk

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина зло пошутила над украинской певицей Анной Asti, назвав ее клоном.

Крапивина опубликовала в соцсетях скрин с концерта Asti с ироничной подписью.

«На секунду подумала, что это Лобода. Ан нет. Это украинская певица Анна Асти прекрасно вжилась в ее образ. Светлана Лобода, тебя клонировали», — написала продюсер.

В другой публикации Крапивина назвала певицу «слегка располневшей Лободой», а Филиппа Киркорова, который тоже присутствовал на фото — «таинственным незнакомцем».

Анна Asti прославилась в дуэте Artik & Asti, где выступала с певцом Артемом Умрихиным (Artik) до 2021 года. Затем певица начала сольную карьеру, среди последних релизов — фит с Филиппом Киркоровым «Хобби».

Еще по теме
Четыре страны не поставили Украине на Евровидении максимум баллов
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
Определились все участники финала Евровидения-2022
Шнуров нашел плюс в запрете русской культуры на Западе
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств
Алина Кабаева попала под санкции Британии
Обсуждение (0)
Картина дня
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО
Депутат Госдумы предложил сменить флаг России
Медведев пообещал, что Россия не допустит Третьей мировой войны
Песков допустил, что Путин захочет новый «Москвич»
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
43
Путин предрек Европе рекордные цены на энергоресурсы
39
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
39
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
36
Россия перестала снабжать Финляндию электроэнергией
35
ЕС обсудит передачу Украине замороженных активов России