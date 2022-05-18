Анну Asti назвали располневшим клоном Лободы

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина зло пошутила над украинской певицей Анной Asti, назвав ее клоном.

Крапивина опубликовала в соцсетях скрин с концерта Asti с ироничной подписью.

«На секунду подумала, что это Лобода. Ан нет. Это украинская певица Анна Асти прекрасно вжилась в ее образ. Светлана Лобода, тебя клонировали», — написала продюсер.

В другой публикации Крапивина назвала певицу «слегка располневшей Лободой», а Филиппа Киркорова, который тоже присутствовал на фото — «таинственным незнакомцем».

Анна Asti прославилась в дуэте Artik & Asti, где выступала с певцом Артемом Умрихиным (Artik) до 2021 года. Затем певица начала сольную карьеру, среди последних релизов — фит с Филиппом Киркоровым «Хобби».