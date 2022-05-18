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Песков допустил, что Путин захочет новый «Москвич»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин захочет себе новый «Москвич», если это будет хорошая машина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Любой россиянин хочет иметь хорошую машину "Москвич". Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что при таком условии приобрел бы новый «Москвич» и сам.

Путин рассказывал, что в жизни водил разные автомобили — «Запорожец», «Волгу», Nissan. Сейчас в его личной собственности — старая «Волга» ГАЗ M-21, внедорожник «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Президент не раз тестировал разные транспортные средства: легковые Lada Kalina и Lada Vesta, комбайн, грузовик КамАЗ, мотоцикл «Урал», представительское авто Aurus и другие.

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