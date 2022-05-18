Украина стала крупнейшим получателем военной помощи от США

Украина стала крупнейшим в мире получателем американской военной помощи США, обойдя в этом списке Египет и Израиль, пишут американские СМИ.

США направили Киеву с 2014 по 2021 год военную помощь на сумму в 2,7 миллиарда долларов. При этом только с начала спецоперации на Украине объем этой помощи составил 3,8 миллиарда долларов. Рассматриваемый новый пакет помощи на 40,1 миллиарда долларов содержит около 20 миллиардов на сферу обороны, приводит ТАСС материала американских СМИ.

Издание сравнивает эти показатели с другими странами. По данным на 2020 год, крупнейшим в мире получателем американской военной помощи США был Израиль, который получил 3,3 миллиарда долларов, за ним следовал Египет (1,3 миллиарда), на третьем месте оказалась Иордания (0,51 миллиарда).

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. Он отметил, что Москва призывает спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие.