Новый налог на электронику: кто заплатит утилизационный сбор?

Минпромторг намерен ввести утилизационный сбор на электронику. Кто будет платить новый налог, как сильно подорожают импортные устройства, куда потратит полученные деньги государство и почему участники рынка категорически против правительственной инициативы?

С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Минприроды №399, запрещающий выбрасывать бытовую технику и гаджеты. Теперь электронику нужно сдавать на утилизацию в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины.

Кто заплатит новый налог

Утилизационный сбор — это разовый платеж, который платят импортеры или производители за утилизацию опасной для экологии продукции. Однако в конечном итоге сбор оплачивают потребители, так как продавцы включают его в цену товара.

Схема утилизационных сборов уже отработана — впервые такой налог ввели в 2012 году на автомобили, одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на транспортные средства.

Изначально его платили только импортеры, с 2014 года начали выплачивать производители. Более того, сейчас утилизационный сбор платят даже физические лица, если покупают авто, за которое этот налог еще не вносили. Правда, российские автомобильные концерны получают субсидии, сопоставимые с размером сбора.

Предлагаемый правительством утилизационный сбор на электронику фактически станет переносом уже отработанной модели на новый сегмент рынка. Только теперь дополнительный налог наряду с таможенными пошлинами будут платить импортеры электронных устройств.

«Если твой экран стоит в отечественном приборе — получаешь возмещение с этого сбора, а если ты его просто так завозишь для того, чтобы демпфировать наш рынок — ничего не получится у тебя, будешь платить деньги», — пояснил замглавы министерства Олег Бочаров на конференции «Электроника в России: будущее отрасли».

Куда потратят деньги

Государству требуются дополнительные ресурсы для реализации нацпроекта по развитию электронной промышленности. Программа оценивается в 2,74 триллиона рублей до 2030 года, при этом в качестве одного из источников финансирования указывается введение утилизационного сбора на электронику.

Еще одним источником денег станет плата за маркировку электронных товаров, которую введут в качестве эксперимента с 1 июля 2022 года по 31 августа 2023 года. Формально маркировка вводится ради борьбы с контрафактом, однако его доля на рынке электроники в настоящий момент незначительна.

Совокупно с помощью маркировки и утилизационного сбора правительство рассчитывает получить порядка 900 миллиардов рублей. Таким образом, в случае введения новых налогов россиянам придется поддержать рублем развитие электроники в стране.

Сам нацпроект задуман для поддержки российских производителей. В его рамках более 247 миллиардов рублей потратят на развитие технологий производства электроники, еще 443 миллиарда — на подготовку кадров, 880 миллиардов выделят на развитие производственной инфраструктуры, а более триллиона — на исследования и внедрение разработок.

При этом Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят крупнейшие продавцы электроники («М.Видео», «Эльдорадо», DNS и ряд других), выступает категорически против нового сбора.

«Утильсбор ляжет в себестоимость продукции на рынке, который и так находится не в лучшем положении. К тому же это противоречит логике: сборы, направленные на утилизацию электроники, должны идти на утилизацию электроники, а не на другие цели», — цитирует представителя РАТЭК Антона Гуськова «Коммерсантъ».

Насколько подорожает электроника

Минпромторг пока не раскрывает методики подсчета утилизационного сбора для электроники. Например, для автомобиля базовая ставка данного налога составляет 20 тысяч рублей, однако в некоторых случаях может достигать 180 тысяч. Скорее всего, для электронных устройств также предусмотрят плавающую шкалу с различными ставками.

Участники рынка также ожидают, что сбор наравне с маркировкой будет вводиться поэтапно для разных категорий продукции. В этом случае стоимость электронных товаров повысится незначительно — в пределах 1%. На фоне весеннего подорожания электроники на 30-50% подобная корректировка цен пройдет для населения практически незаметно.