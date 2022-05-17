Песков допустил возможность разблокировки Instagram в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в какой-то момент Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) в России может быть разблокирован.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы журналистов. «Честно говоря, я бы этого не исключал», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в ответ на вопрос о возможности снятия блокировки.

«Они (компания Meta, признана в РФ экстремистской) отказывались удалять материалы, которые носят экстремистский характер, они отказывались удалять материал, который противоречит нашим с вами законам, и они отказывались это обсуждать на протяжении нескольких лет», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также напомнил, что компания в течение нескольких лет отказывалась открыть офис в России, что от нее требовалось по закону «О приземлении». «Поэтому, если соблюдать законы РФ, то, конечно, открываются другие горизонты для взаимодействия», — заключил Песков.