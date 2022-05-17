Коровы в Кузбассе напали на детей и женщину

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате нападения коров в кузбасском городе Мыски, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

На одной из городских улиц три коровы, пасущиеся без присмотра, атаковали 64-летнюю женщину и двух ее внучек 16 и четырех лет.

Старшая девочка и ее бабушка получили ушибы. Младшего ребенка госпитализировали. В настоящее время девочка находится под присмотром медиков. Ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские установили владелицу домашнего скота. Ею оказалась 58-летняя местная жительница. Женщине грозит штраф в размере до 2 тысяч рублей.