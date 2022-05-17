НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Коровы в Кузбассе напали на детей и женщину

Источник:
Sibnet.ru
429 0
Фото: © PhilippT

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате нападения коров в кузбасском городе Мыски, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

На одной из городских улиц три коровы, пасущиеся без присмотра, атаковали  64-летнюю женщину и двух ее внучек 16 и четырех лет.

Старшая девочка и ее бабушка получили ушибы. Младшего ребенка госпитализировали. В настоящее время девочка находится под присмотром медиков. Ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские установили владелицу домашнего скота. Ею оказалась 58-летняя местная жительница. Женщине грозит штраф в размере до 2 тысяч рублей.

Еще по теме
Пожар в центре Иркутска перекинулся на местный ТЮЗ
Спутник сфотографировал горящий Красноярский край
Турист из Санкт-Петербурга погиб на Алтае
Масляные пятна увидели на Енисее
смотреть все
ЧП #Происшествия #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Госдолг Японии впервые превысил квадриллион иен
Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
Путин предрек глобальный экономический кризис
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров обвинил Запад в грабеже России
Песков допустил возможность разблокировки Instagram в России
Автомобили-трехлетки практически исчезли с рынка
Простой на АвтоВАЗе связали с локдауном в Китае
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
ООН подтвердила пытки российских пленных солдат на Украине
47
Германия начала платить за российский газ рублями
39
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
39
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
36
Россия перестала снабжать Финляндию электроэнергией