Netflix занялся шестым сезоном «Черного зеркала»

Новый сезон сериала «Черное зеркало» будет еще масштабнее, чем пятый сезон, сообщили инсайдеры. Каждый эпизод превратится в почти самостоятельный фильм.

По данным источника, близкого к производству, новый сезон «Черного зеркала» на стадии кастинга, пишетVariety.

Сериал «Черное зеркало» выделяется на фоне других проектов тем, что каждая его серия существует автономно. В отдельных эпизодах свой сюжет и герои, которые никак не связаны с героями других серий.

Основной темой сериала «Черное зеркало» стали современные технологии и их влияние на человека. Например, в одном из эпизодов у главной героини погибает возлюбленный. Она заказывает его точную копию-робота. «Клон» общается с любимой с помощью памяти погибшего, воссозданной по социальным сетям.

Премьера шестого сезона «Черного зеркала» пока не назначена. Предыдущий сезон вышел на Netflix в 2019 году.