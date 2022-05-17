НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Netflix занялся шестым сезоном «Черного зеркала»

Источник:
Sibnet.ru
165 0
Фото: © кадр из сериала «Черное зеркало»

Новый сезон сериала «Черное зеркало» будет еще масштабнее, чем пятый сезон, сообщили инсайдеры. Каждый эпизод превратится в почти самостоятельный фильм.

По данным источника, близкого к производству, новый сезон «Черного зеркала» на стадии кастинга, пишетVariety.

Сериал «Черное зеркало» выделяется на фоне других проектов тем, что каждая его серия существует автономно. В отдельных эпизодах свой сюжет и герои, которые никак не связаны с героями других серий.

Основной темой сериала «Черное зеркало» стали современные технологии и их влияние на человека. Например, в одном из эпизодов у главной героини погибает возлюбленный. Она заказывает его точную копию-робота. «Клон» общается с любимой с помощью памяти погибшего, воссозданной по социальным сетям.

Премьера шестого сезона «Черного зеркала» пока не назначена. Предыдущий сезон вышел на Netflix в 2019 году.

Еще по теме
Сериал по сценарию нейросети впервые снимут в России
Денег нет: когда закроют российские кинотеатры?
Фотограф нашел красноярские пейзажи из «Дюны»
«Бэтмен» и «Соник» превратились в «Летучую мышь» и «Синего ежа»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Госдолг Японии впервые превысил квадриллион иен
Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
Путин предрек глобальный экономический кризис
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин не увидел угрозы во вступлении Финляндии в НАТО
Банк России увеличил лимит перевода средств за рубеж
ООН призвала снять ограничения на экспорт удобрений из России
Эксперты порассуждали, что выпустят под именем «Москвич»
Самое обсуждаемое
39
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
39
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
36
Россия перестала снабжать Финляндию электроэнергией
34
ЕС обсудит передачу Украине замороженных активов России
33
Россия выступила против вступления Украины в Евросоюз