Банкноты Российской империи задержали на таможне в Толмачево

Новосибирские таможенники пресекли вывоз за границу бумажных банкнот, выпущенных более 100 лет назад, экспертиза признала деньги культурной ценностью, сообщает Сибирское таможенное управление.

Две купюры — «1 рубль» Российской империи образца 1898 года и «3 рубля» Российской империи образца 1905 года — сотрудники таможенного поста Толмачево Новосибирской таможни обнаружили в процессе таможенного контроля пассажиров рейса Новосибирск-Душанбе.

Вывезти их без декларирования планировала 53-летняя гражданка Таджикистана, пояснившая, что царские банкноты достались ей по наследству.

Таможенники передали обнаруженные банкноты на экспертизу. Она подтвердила, что они соответствуют критериям культурных ценностей. Их вывозят согласно особому порядку. Таможенная экспертиза установила, что «1 рубль» и «3 рубля» были выпущены больше века назад — в 1912-1917 годах.

Банкноты изъяты до решения суда. В отношении женщины возбуждены два дела по статье 16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и статье 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза). Ей грозит штраф в размере двукратной стоимости товара.