Фонд национального благосостояния резко сократился

Объем Фонда национального благосостояния России в апреле текущего года сократился на 2 триллиона рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

По состоянию на 1 мая 2022 года, объем ФНБ составил 11 триллионов 50 миллионов рублей, это 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, отмечается в сообщении. На 1 апреля объем ФНБ составлял 13,05 триллиона рублей.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 апреля составил 7,9 триллиона рублей. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке размещено 38,561 миллиарда евро, 4,178 миллиарда фунтов, 600,304 миллиарда японских иен, 226,776 миллиарда китайских юаней, 405,708 тонн золота.

В долговые обязательства иностранных государств вложено 3 миллиарда долларов, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — порядка 3 триллионов рублей и 2,2 миллиарда долларов.