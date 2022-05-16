НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Фонд национального благосостояния резко сократился

Источник:
Sibnet.ru
569 12
Фото: © Sibnet.ru

Объем Фонда национального благосостояния России в апреле текущего года сократился на 2 триллиона рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

По состоянию на 1 мая 2022 года, объем ФНБ составил 11 триллионов 50 миллионов рублей, это 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, отмечается в сообщении. На 1 апреля объем ФНБ составлял 13,05 триллиона рублей.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 апреля составил 7,9 триллиона рублей. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке размещено 38,561 миллиарда евро, 4,178 миллиарда фунтов, 600,304 миллиарда японских иен, 226,776 миллиарда китайских юаней, 405,708 тонн золота.

В долговые обязательства иностранных государств вложено 3 миллиарда долларов, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — порядка 3 триллионов рублей и 2,2 миллиарда долларов.

Еще по теме
Центробанк установил курс валют на вторник
Центробанк разработал механизм отзыва переводов мошенникам
Финансист посоветовал, что в России делать с оставшимися долларами
США накажут иностранные банки за помощь России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия начала платить за российский газ рублями
Госдолг Японии впервые превысил квадриллион иен
Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор
ООН подтвердила пытки российских пленных солдат на Украине
Обсуждение (12)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пятница, 13-е: откуда взялось зловещее поверье
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Воспитали за 8 лет пронацистский совершенно тоталитарный режим затыкающий рты свободным СМИ и убивающий...

Drronum

Не спросили разрешение у властелина мира

kygear

Что то Стамбул стал центром разной мерзости.То заговорщики и паркетные генералв там что то делят.И Чубайс...

D762

О боже! ушли так и не сказав, как жарить картошку - нелюди!