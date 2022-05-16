Сельское хозяйство оказалось конкурентом нефтянки в России

Экспортный потенциал России не ограничивается энергоносителями — конкуренцию им составила продукция сельского хозяйства, рассказал профессор Российского экономического университета им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Россия стабильно удерживает лидерство в экспорте зерновых культур на мировой рынок. На сегодняшний день страна входит в число основных поставщиков масла, рыбы и нерыбных водных продуктов (главным образом, ракообразных), а также сахара, сказал «Прайм» Рамазанов.

Он отметил, что многие производственные направления пока не используются в полную силу и при должном развитии могут серьезно продвинуть российскую экономику. Так, по добыче рыбы Россия опережают государства с куда более скромными водными ресурсами.

Говоря о производстве и экспорте сахара, экономист указал на положительную динамику. Такая же ситуация характерна для производства подсолнечника и других масличных семян, картофеля, капусты белокочанной, моркови и других корнеплодов, добавил профессор.

Значительные успехи показывает, по мнению эксперта, производство мяса птицы и свинины. Россия может не только закрывать внутренние потребности, но и наращивать поставки за границу, подчеркнул Рамазанов.