Продавцов оштрафуют за массовый сбор данных покупателей

Продавцы теперь не могут отказывать покупателю в продаже товара или услуг, если он не хочет предоставлять свои паспортные данные, соответствующий закон приняла Госдума. Кроме этого, планируется принять изменения в КоАП, которые вводят штрафы за необоснованный сбор данных.

Законопроект предлагает ввести в Кодекс об административных правонарушения штрафы за необоснованный сбор продавцами данных покупателей. Для должностных лиц взыскание составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, следует из документа.

После изменений продавцы имеют право требовать персональные сведения покупателя только в том случае, если сбор имеет законные основания. Покупатель может запросить письменное обоснование, почему ему отказали в покупке. Официальный ответ магазин должен предоставить в течение семи дней.

Продавец также не вправе устанавливать для потребителя штрафные санкции, заставлять потребителя при приобретении одних товаров обязательно покупать другие, в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств или менять условия договора.