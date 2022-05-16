Бурятию заволокло дымом лесных пожаров

Дым лесных пожаров из Иркутской области и Красноярского края заволок Бурятию, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

По информации Бурятского гидрометеоцентра, задымленность отмечена в Улан-Удэ, городе Бабушкин, селах Горячинск, Кабанск и Сухая. Сотрудники лесного хозяйства также отмечают дым в Заиграевском, Джидинском, Кяхтинском, Закаменском и Бичурском районах.

«Сейчас установился северо-западный перенос дыма с Иркутской области и Красноярском крае», — сообщил Бурятский гидрометеоцентр.

Там сложилась непростая лесопожарная обстановка. В Красноярском крае за последние сутки проводились работы по тушению 30 лесных пожаров на площади 12,5 тысяч гектаров, в Иркутской области — 23 пожаров на площади 2 тысячи гектаров.