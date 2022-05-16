Жара и грозы ожидаются в Новосибирске на неделе

Летняя жара установилась в Новосибирске, во вторник и четверг в городе ожидаются грозы и дожди, сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Во вторник в Новосибирске будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 29-31 градуса.

В среду ожидается сухой и жаркий день с температурой 25-27 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В четверг будет также тепло до 26-28 градусов днем. Может пройти кратковременный дождь и прогреметь гроза. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Температура воды в Новосибирском водохранилище составляет плюс 15,2 градуса, в реке Обь — плюс 13 градусов.