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Жара и грозы ожидаются в Новосибирске на неделе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Летняя жара установилась в Новосибирске, во вторник и четверг в городе ожидаются грозы и дожди, сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Во вторник в Новосибирске будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 29-31 градуса.

В среду ожидается сухой и жаркий день с температурой 25-27 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В четверг будет также тепло до 26-28 градусов днем. Может пройти кратковременный дождь и прогреметь гроза. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.  

Температура воды в Новосибирском водохранилище составляет плюс 15,2 градуса, в реке Обь — плюс 13 градусов.

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