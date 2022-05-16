Составлен портрет пьяного водителя

Мужчины от 30 до 39 лет со средним образованием, официально не работающие, чаще всего становились участниками ДТП в пьяном виде, сообщается в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

В 9 из 10 ДТП с участием водителей с признаками опьянения за рулем находились мужчины. Более чем в трети таких ДТП возраст водителей составил 30-39 лет, приводит ТАСС материалы центра.

Большинство таких водителей имеют среднее или среднее специальное образование. Люди с ученой степенью в 2021 году не совершили ни одного автопроисшествия в состоянии опьянения.

Почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работает, 21% пришелся на работников сферы торговли и услуг. 83% таких аварий чаще всего совершаются на легковых машинах, 13% приходится на мототранспорт, 4% — на остальные категории транспортных средств.

Почти в трех четвертых ДТП с участием водителей с признаками опьянения они ранее привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.