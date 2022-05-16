Статуя «Мать» с возможностью лечь на ручки появилась в Новосибирске

Скульптура «Мать» появилась в Мира Парка в 20 километрах от Новосибирска, сообщается в группе Парка во «ВКонтакте».

«"Мать" – это олицетворение космической созидательной силы, образ первородного источника. Эта сила неизмерима и бесконечна, как неизмерима и бесконечна материнская любовь», — сообщается в описании арт-объекта.



На руки «Матери» можно садиться и ложиться, тем самым претворяя в жизнь заложенную в работу идею постоянного присутствия рядом с человеком невидимой защиты. Скульптуру создала Александра Ивлева.

Мира Парк находится в поселке Октябрьский в Мошковском районе Новосибирской области. В природный пейзаж вписаны необычные архитектурные объекты: Критский лабиринт и монумент «Истина», Амфитеатр, Сад Камней «Созвездия», полнокупольный Планетарий, павильоны Дом Звука и Дом Земли.

