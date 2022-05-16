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Статуя «Мать» с возможностью лечь на ручки появилась в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Скульптура «Мать» появилась в Мира Парка в 20 километрах от Новосибирска, сообщается в группе Парка во «ВКонтакте».

«"Мать" – это олицетворение космической созидательной силы, образ первородного источника. Эта сила неизмерима и бесконечна, как неизмерима и бесконечна материнская любовь», — сообщается в описании арт-объекта.

На руки «Матери» можно садиться и ложиться, тем самым претворяя в жизнь заложенную в работу идею постоянного присутствия рядом с человеком невидимой защиты. Скульптуру создала Александра Ивлева.

Мира Парк находится в поселке Октябрьский в Мошковском районе Новосибирской области. В природный пейзаж вписаны необычные архитектурные объекты: Критский лабиринт и монумент «Истина», Амфитеатр, Сад Камней «Созвездия», полнокупольный Планетарий, павильоны Дом Звука и Дом Земли.

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Жизнь #Город #Новосибирск #Искусство
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Топ комментариев

ponhik78

Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))

cronus1

А кто вообще помнит эти "евровидения"? Вы чрезмерно самонадеянны , чтобы так пафосно говорить аж про...

D762

Тебе ли не знать про похмелье!

Uynachalnica

Про корону вспомнили, к чему бы это?!