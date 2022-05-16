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Компания «Фармасинтез» будет выпускать бронхолитики в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания «Фармасинтез» начнет выпускать бронхолитики в 2024 году, сообщает правительство Иркутской области.

Компания создаст производство современных лекарственных препаратов, применяющихся при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Продукция попадет к потребителям в начале 2024 года.

Как сообщил президент компании «Фармасинтез» Викрам Пуния, планируемый объем выпуска бронхолитических лекарственных препаратов составит 136 миллионов капсул с порошком для ингаляций и 867 тысяч аэрозолей для ингаляций в год.

Компания выпускает более 170 наименований, в том числе средства для лечения и профилактики туберкулеза, ВИЧ, онкологии, сахарного диабета и гепатита.

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Топ комментариев

ponhik78

Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))

cronus1

А кто вообще помнит эти "евровидения"? Вы чрезмерно самонадеянны , чтобы так пафосно говорить аж про...

D762

Тебе ли не знать про похмелье!

Uynachalnica

Про корону вспомнили, к чему бы это?!