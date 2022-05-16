Компания «Фармасинтез» будет выпускать бронхолитики в Иркутске

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Компания «Фармасинтез» начнет выпускать бронхолитики в 2024 году, сообщает правительство Иркутской области.
Компания создаст производство современных лекарственных
препаратов, применяющихся при лечении бронхиальной астмы и хронической
обструктивной болезни легких. Продукция попадет к потребителям в начале 2024 года.
Как сообщил президент компании «Фармасинтез» Викрам
Пуния, планируемый объем выпуска бронхолитических лекарственных препаратов
составит 136 миллионов капсул с порошком для ингаляций и 867 тысяч аэрозолей
для ингаляций в год.
Компания выпускает более 170 наименований, в том числе
средства для лечения и профилактики туберкулеза, ВИЧ, онкологии, сахарного
диабета и гепатита.