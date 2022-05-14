США накажут иностранные банки за помощь России

США введут санкции против иностранных банков за поддержку россиян и российских организаций, заявил замглавы американского Минфина Адевале Адейемо.

«Если вы оказываете материальную поддержку попавшим под санкции частным лицам или компаниям, мы можем распространить на вас действие санкционного режима и использовать наши инструменты, чтобы оказать давление», — цитирует чиновника The New York Times.

Представитель Минфина призвал все банки уделять достаточное внимание самоконтролю и не помогать россиянам обходить санкции. Ведомство уже включило попытки обхода антироссийских санкций в стратегию борьбы с финансовыми нарушениями.

Одновременно Минфин США опубликовал доклад о борьбе с различными финансовыми нарушениями и преступлениями. В нем говорится, что российские олигархи пытались скрыть факт наличия счетов и имущества за границей, чтобы они не попали под действие санкций.