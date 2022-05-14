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США накажут иностранные банки за помощь России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of the Treasury

США введут санкции против иностранных банков за поддержку россиян и российских организаций, заявил замглавы американского Минфина Адевале Адейемо.

«Если вы оказываете материальную поддержку попавшим под санкции частным лицам или компаниям, мы можем распространить на вас действие санкционного режима и использовать наши инструменты, чтобы оказать давление», — цитирует чиновника The New York Times.

Представитель Минфина призвал все банки уделять достаточное внимание самоконтролю и не помогать россиянам обходить санкции. Ведомство уже включило попытки обхода антироссийских санкций в стратегию борьбы с финансовыми нарушениями.

Одновременно Минфин США опубликовал доклад о борьбе с различными финансовыми нарушениями и преступлениями. В нем говорится, что российские олигархи пытались скрыть факт наличия счетов и имущества за границей, чтобы они не попали под действие санкций.

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Топ комментариев

Alhazred

1242-пили бы эстонское1480-пили бы кумыс1618-пили бы сливовицу1812-пили бы французское1877-пили бы ракию1918-пили...

Asd10

С японца спрос не велик по скудоумию его, но заметь, 69й,что кроме вас никто здесь на костях плясок не...

Alhazred

Ну ты то естественно про Прохоровку ни разу не соврал))) Все перемогу насасываешь. Давай-давай)))

Asd10

После чего стали выпускать Т34-85. И че? А мзды вы получили по полной.