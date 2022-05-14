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Саженцы впервые вырастили в лунной почве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астробиологи впервые в истории вырастила растения в почве, доставленной на Землю с Луны, эксперимент провели в лаборатории Университета Флориды.

Исследователи впервые доказали, что земные растения вполне могут прорастать и расти в лунном грунте. При этом ученые отмечают, что лунный реголит радикально отличается от почвы на Земле, говорится в статье участников эксперимента, опубликованной журналом Communications Biology.

Для рассады биологи выбрали семена растения рода Arabidopsis из семейства Brassicaceae. Это небольшие цветы, родственные капусте и горчице. Оказалось, что растения реагируют на реголит практически так же, как и на земную почву.

При этом исследователи заметили различия между растениями, выращенными в натуральном реголите и сымитированном земном грунте. Так, некоторые из растений в реголите оказались меньше своих сородичей и росли медленнее.

растения в лунном грунте на 16-й день
растения в лунном грунте на 16-й день
Фото: © nature.com

Чтобы приспособиться к лунному грунту, растения на генетическом уровне использовали инструменты, обычно используемые для борьбы со стрессорами, такими как соль, металлы или окислительный стресс.

Авторы исследования указывают, что эксперимент в будущем может помочь человечеству при колонизации Луны. В ближайшее время ученые намерены найти способы снизить стресс растений при высадке в лунный грунт.

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