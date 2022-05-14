США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина

Запад допустил ошибку и проигнорировал Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина в 2007 году, в которой российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру.

«На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве "единственного полюса силы" и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — пишет издание Hill.

В итоге Путин решил, что США и НАТО проявили неуважение и проигнорировали его тезисы, что усугубило его растущее негодование по поводу их высокомерного отношения к России, указывает автор статьи.

В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику США, идею однополярного мироустройства и планы расширения НАТО.