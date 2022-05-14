НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Отец и дочь в Бурятии вытащили из реки собаку с чипом

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Фото: © Sibnet.ru

Мужчина вместе дочерью отправились на рыбалку в Бурятии и заметили собаку, которая едва держалась на воде в 200 метрах от берега.

Для спасения пронзительно вывшего животного пришлось идти за ней вброд, пишет «Комсомольская правда». На берегу выяснилось, что животное не может самостоятельно ходить и мужчина повез его в клинику.

Ветеринарные врачи установили, что у собаки запущенный артроз, поэтому не могла ходить. Кроме этого, у спасенного животного обнаружили вживленный чип, который означает, что у нее есть хозяин.

Зоозащитники предполагают, что больную собаку могли сбросить в реку бывшие владельцы. Неравнодушные жители собрали деньги на лечение животного, пес получил кличку Нил и уже активно учится самостоятельно ходить.

Еще по теме
Медведь встал на дороге у туристов в Бурятии
Ученые оценили связь между характером и породой собаки
Видео с веселой пробежкой медведя сняли в Новосибирской области
Резвящийся манул показал пушистый живот на видео
смотреть все
Жизнь #Звери #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определились первые финалисты Евровидения-2022
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
НАТО приготовило план по «военному окружению» России и Китая
Банкам посоветовали использовать западный курс рубля
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
98
Страны G7 пообещали не допустить победу России на Украине
77
Путин рассказал об «упреждающем отпоре агрессии»
57
США возродили программу ленд-лиза
54
ООН подтвердила пытки российских пленных солдат на Украине
51
Литва признала Россию «террористическим государством»