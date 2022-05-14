Отец и дочь в Бурятии вытащили из реки собаку с чипом

Мужчина вместе дочерью отправились на рыбалку в Бурятии и заметили собаку, которая едва держалась на воде в 200 метрах от берега.

Для спасения пронзительно вывшего животного пришлось идти за ней вброд, пишет «Комсомольская правда». На берегу выяснилось, что животное не может самостоятельно ходить и мужчина повез его в клинику.

Ветеринарные врачи установили, что у собаки запущенный артроз, поэтому не могла ходить. Кроме этого, у спасенного животного обнаружили вживленный чип, который означает, что у нее есть хозяин.

Зоозащитники предполагают, что больную собаку могли сбросить в реку бывшие владельцы. Неравнодушные жители собрали деньги на лечение животного, пес получил кличку Нил и уже активно учится самостоятельно ходить.