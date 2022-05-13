Автозапчасти подорожали и оказались в дефиците

Автозапчасти подорожали в России в среднем на 31% после 24 февраля, а сложности с поставками привели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар.

Больше всего среди наружных кузовных элементов, вне зависимости от марки автомобиля, подорожали бамперы (передний и задний) — на 34% и 32% соответственно. На 32% также прибавили в цене передние фары, крылья — на 31%, передние двери — на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора — на 29%, стекла — на 26%, приводит «Коммерсантъ» данные «Тинькофф Страхования».

Уже образуется дефицит бамперов, стекол и фар. «В целом запасы комплектующих на складах тают. Имеющихся объемов хватит на два-четыре месяца работы», — рассказал гендиректор по сервису компании «Авилон» Алексей Гуляев.

По слова руководитель сервиса Fresh Auto Ильи Иванского, сложности с комплектующими уже испытывают около 3035% техцентров. Не хватает деталей для двигателя, амортизаторов, частей подвески, электроники, а также некоторых расходников: моторного масла, фильтров, свечей зажигания

Поставки автозапчастей попали под европейские санкции, единственный оставшийся путь их доставки в Россию — по железной дороге из Азии.