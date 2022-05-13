Жара до 28 градусов ожидается в выходные в Новосибирске, в воскресенье вечером пройдет дождь, сообщила Sibnet.ru начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Начинает воздух поступать с районов Казахстана. Температура начинает повышаться. В субботу ожидается малооблачная и сухая погода. В ночь на субботу температура воздуха составит 8-10 градусов тепла, днем будет жарко до 28 градусов», — сказала синоптик.

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В ночь с субботы на воскресенье будет 12-14 градусов тепла. В воскресенье во второй половине дня погода в городе изменится, начнет поступать фронтальная облачность, отделяющая теплую воздушную массу от прохладной. Будет облачно и возможны кратковременные грозовые дожди. Температура в воскресенье днем составит 25-27 градусов.

В понедельник ночью с прохождением холодного фронта ожидается облачность и дожди. Днем будет сухо. Воздух днем прогреется до 22-24 градусов.

«Накопление вредных примесей ожидается в субботу. Слабый ветер, утром формируется в атмосфере запирающий слой. Перемешивание воздуха в атмосфере не происходит, вредные примеси и песок, не убранный с зимы, эти вещества, как под шапкой на территории города и никуда не разносятся», — сказала Лапчик.