НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Примета про черемуху обманула новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
257 0
Фото: © Sibnet.ru

Черемуха расцвела в Новосибирске, но вопреки примете, в город пришла летняя жара, а не похолодание.

По народному календарю 13 мая отмечается день Якова Теплого. Если в этот день теплый вечер и ясная звездная ночь — к хорошему урожаю. Небо на восходе ясное — лето будет теплым. Черемуха зацвела — к похолоданию.

В Новосибирске в этом году черемуха зацвела даже раньше 13 мая. И в этот день установилась ясная и теплая погода до 25 градусов тепла. В выходные будет 24-26 градусов тепла и без осадков. На следующей неделе воздух днем будет прогреваться не ниже 22 градусов.

Поэтому в этом году примета не сработала. Синоптики считают, что эта примета считается в народе одной из самых точных, потому что черемуха всегда цветет в мае, а это месяц, когда отмечается разнонаправленное движение воздушных масс. Поэтому погода очень неустойчивая, и часто похолодание совпадает с цветением черемухи.

Еще по теме
Новосибирские вузы выделили 4 тысячи бюджетных мест для айтишников
Марат Башаров оценил сцену новосибирского Оперного театра
Научный блокбастер «Чип внутри меня» покажут в Новосибирске
Стоимость синхротрона под Новосибирском выросла до 47,3 млрд рублей
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Сериал на замену: русские адаптации западных проектов
12.05.2022 22:20
info.sibnet.ru
Евровидение-2022: почему победит Украина?
08.05.2022 22:51
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
info.sibnet.ru
Пять причин выбрать видеосервис Wink
02.05.2022 13:36
Самое популярное
Великобритания ударила по российскому экспорту
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
Экономист дал совет россиянам с долларами
НАТО приготовило план по «военному окружению» России и Китая
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пятница, 13-е: откуда взялось зловещее поверье
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Наверное для ознакомления интересующися. Не все же как ты на себе зациклены...

_ASUS__

69-у только не рассказывайте ... а то он и так насливался за неделю последнюю напозорился бедолага да...

urbasik

Теперь пора брать оплату технологиями и заводами с полным циклом на нашей территории.

Удавиков

на зло нам не стали сами себе отмораживать уши