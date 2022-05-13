Примета про черемуху обманула новосибирцев

Черемуха расцвела в Новосибирске, но вопреки примете, в город пришла летняя жара, а не похолодание.

По народному календарю 13 мая отмечается день Якова Теплого. Если в этот день теплый вечер и ясная звездная ночь — к хорошему урожаю. Небо на восходе ясное — лето будет теплым. Черемуха зацвела — к похолоданию.

В Новосибирске в этом году черемуха зацвела даже раньше 13 мая. И в этот день установилась ясная и теплая погода до 25 градусов тепла. В выходные будет 24-26 градусов тепла и без осадков. На следующей неделе воздух днем будет прогреваться не ниже 22 градусов.

Поэтому в этом году примета не сработала. Синоптики считают, что эта примета считается в народе одной из самых точных, потому что черемуха всегда цветет в мае, а это месяц, когда отмечается разнонаправленное движение воздушных масс. Поэтому погода очень неустойчивая, и часто похолодание совпадает с цветением черемухи.