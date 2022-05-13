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Литва отозвала посла из России

Источник:
РИА Новости
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Фото: U.S. Department of Agriculture

Министерство иностранных дел Литвы заявило об отзыве посла из России и ликвидации генерального консульства в Санкт-Петербурге.

«Освободить с 1 июня 2022 года Чрезвычайного и Полномочного Посла Литовской Республики в Российской Федерации <…> Эйтвидаса Баярунаса от должности», — приводит РИА Новости, документ МИД, внесенный на утверждение в литовский парламент. С 7 июня предполагается закрытие генконсульства республики в Санкт-Петербурге.

В начале апреля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страна понижает уровень дипломатических отношений с Россией, а также возвращает своего посла из Москвы. В дипведомстве также заявили о закрытии российского консульства в Клайпеде и попросили российского посла покинуть страну.

Накануне литовский парламент принял резолюцию, согласно которой Россия в связи с проведением спецоперации на Украине признается «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала такое решение «провокационным и экстремистским», добавив, что «ни к какому желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине это не имеет отношения».

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Политика #Мир
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