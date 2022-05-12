Новосибирские вузы выделили 4 тысяч бюджетных мест для айтишников

Количество бюджетных мест по IT-специальностям в вузах Новосибирска на 2022/2023 учебный год возросло до 4479, сообщает министерство образования Новосибирской области.

«Спрос на IT-специалистов сейчас высокий, это можно увидеть на любом сервисе вакансий. Это очень востребованный набор профессий сейчас и в рамках цифровой экономики, и в рамках всевозможных программ цифровизации промышленности. Плюс ко всему произошел небольшой отток IT-кадров, и рынок открылся, появились новые вакансии», — рассказал декан факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Иван Рева.

По его словам, студенты НГТУ, обучающиеся на IT-специальностях, готовятся по специальным программам, которые согласованы с индустриальными партнерами, представляющими реальный сектор экономики.

Больше всего бюджетных мест по IT в НГТУ — 1,4 тысячи. Почти столько же в СибГУТИ. В НГУ будет 677 бюджетных мест. Новосибирский государственный университет экономики и управления получил 331 место, Сибирский государственный университет геосистем и технологий – 222, НГАХА – 121. Также 89 мест в СГУПСе, 85 в НГАВТЕ, 50 в НГПУ, и 25 в Сибпотребкооперации.