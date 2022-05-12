Стартовали съемки сериала «Ева, рожай!»

Сериал о независимой женщине «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской в главной роли покажут на Start осенью, съемки проекта уже начались, сообщила пресс-служба видеосервиса.

В центре сюжета талантливая преподавательница танцев Ева. Главное в жизни для нее — быть собой, а не следовать скучным правилам. Она независимая и самостоятельная женщина, которая проводит все свое время на работе, давно заменившей ей личную жизнь.

Ева не замужем и не обременена детьми, а значит, как считают коллеги, может работать сверхурочно, подменяя очередную маму в декрете. Однажды героиня узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. В этот непростой момент она решает, что пора радикально менять и свою жизнь. Ева хочет стать матерью во что бы то ни стало.

Кроме Подкаминской в картине также снялись Галина Польских, Алена Хмельницкая, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Всеволод Болдин, Елизавета Мартинес Карденас, Артем Ешкин, Павел Савинков.

«На примере Евы мы рассуждаем о том, как непросто найти партнера для серьезных отношений и создания семьи. Она находится на грани отчаяния от давления окружающих и собственной неустроенности. Именно эта обостренность становится причиной большого количества комичных ситуаций», — цитирует пресс-служба Start режиссера Никиту Грамматикова.