Стартовали съемки сериала «Ева, рожай!»

Сериал о независимой женщине «Ева, рожай!» с Еленой
Подкаминской в главной роли покажут на Start осенью, съемки проекта уже
начались, сообщила пресс-служба видеосервиса.
В центре сюжета талантливая преподавательница танцев Ева.
Главное в жизни для нее — быть собой, а не следовать скучным правилам. Она
независимая и самостоятельная женщина, которая проводит все свое время на
работе, давно заменившей ей личную жизнь.
Ева не замужем и не обременена детьми, а значит, как считают
коллеги, может работать сверхурочно, подменяя очередную маму в декрете. Однажды
героиня узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. В этот
непростой момент она решает, что пора радикально менять и свою жизнь. Ева хочет
стать матерью во что бы то ни стало.
Кроме Подкаминской в картине также снялись Галина Польских,
Алена Хмельницкая, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Всеволод
Болдин, Елизавета Мартинес Карденас, Артем Ешкин, Павел Савинков.
«На примере Евы мы рассуждаем о том, как непросто найти партнера для серьезных отношений и создания семьи. Она находится на грани отчаяния от давления окружающих и собственной неустроенности. Именно эта обостренность становится причиной большого количества комичных ситуаций», — цитирует пресс-служба Start режиссера Никиту Грамматикова.