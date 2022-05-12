Набиуллина объяснила планомерное снижение ключевой ставки

Снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки до конца 2022 года, цитируют ее «Известия». «Возможности и сроки использования этого пространства будут зависеть от поступающей информации, развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков», — пояснила Набиуллина.

При этом отмечается, что прогнозный диапазон для средней ключевой ставки на 2022 год составляет 12,5–14%.

Банк России 29 апреля снизил ключевую ставку. Как объяснил регулятор, риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

В конце февраля ЦБ на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых. Но 8 апреля было принято решение снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне замедления роста цен.