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Набиуллина объяснила планомерное снижение ключевой ставки

Источник:
«Известия»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки до конца 2022 года, цитируют ее «Известия». «Возможности и сроки использования этого пространства будут зависеть от поступающей информации, развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков», — пояснила Набиуллина.

При этом отмечается, что прогнозный диапазон для средней ключевой ставки на 2022 год составляет 12,5–14%.

Банк России 29 апреля снизил ключевую ставку. Как объяснил регулятор, риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

В конце февраля ЦБ на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых. Но 8 апреля было принято решение снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне замедления роста цен.

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