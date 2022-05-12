Набиуллина объяснила планомерное снижение ключевой ставки

Снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ
без проинфляционных рисков, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В России сохраняется пространство для снижения ключевой
ставки до конца 2022 года, цитируют ее «Известия». «Возможности и сроки
использования этого пространства будут зависеть от поступающей информации,
развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков», — пояснила
Набиуллина.
При этом отмечается, что прогнозный диапазон для средней
ключевой ставки на 2022 год составляет 12,5–14%.
Банк России 29 апреля снизил ключевую ставку. Как объяснил регулятор, риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.
В конце февраля ЦБ на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых. Но 8 апреля было принято решение снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне замедления роста цен.