НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Научный блокбастер «Чип внутри меня» покажут в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
186 0

Документальный фильм «Чип внутри меня» раскроет вопросы чипирования населения с медицинской и этической стороны. Фильм покажут в кинотеатре «Победа» 13 мая, после премьеры режиссер проекта Юлия Киселева ответит на вопросы зрителей.

Фильм состоит из пяти историй людей с имплантатами в голове. На фоне популярной темы чипирования и страхов людей стать подконтрольными искусственному интеллекту авторы фильма «Чип внутри меня» находят драматичные истории, где чип в голове — жизненная необходимость.

Создатели фильма попытались ответить на вопросы — к чему ведут научные открытия последних десятилетий и можно ли с помощью таких технологий управлять людьми.

«Он (фильм) будет полезен широкой аудитории — от людей, не вовлеченных в научные исследования, но интересующихся их наиболее яркими результатами, до экспертов в нейробиологии, робототехнике и медицине», — цитирует пресс-служба «Победы» научного консультанта картины Михаила Лебедева.

Жизненные истории

Одним из участников проекта стал нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров. Он провел операцию по установлению имплантата для глубокой стимуляции мозга и познакомил съёмочную группу с пациентами.

Среди этих пациентов — Яна Линкевич. У нее в половине тела неправильно работают мышцы. Сейчас у девушки имплантат в головном мозге и помпа в животе, подающая лекарство в спинной мозг.

Специально для фильма героиня провела Stand Up в студенческом кафе: рассказала, как это — быть киборгом и что делать, если села батарейка. Шутки про батарейку здесь не ради красного словца: люди с имплантатами, помимо чипа в голове, имеют на груди под кожей аккумулятор, который вынуждены либо регулярно заряжать, как Яна, либо раз в несколько лет менять хирургическим путем.

От режиссера

«На одном из первых фестивальных показов меня спросили: "Как вы искали актеров для фильма?" Такой вопрос впервые задали за почти 20 лет, что я снимаю документальное кино. Видимо, тема кажется настолько фантастической, что зрителям сложно поверить, что перед ними реальные герои и правдивые истории. Но это так», —приводит «Победа» слова Юлии Киселевой.

Посмотреть и обсудить фильм с режиссером можно 13 мая в 19.00 в кинотеатре «Победа». Цена билета — 350 рублей.

Юлия Киселева — сценарист, режиссер и продюсер документального кино, член Союза кинематографистов и Гильдии неигрового кино и телевидения. Среди ее фильмов дилогия «Мозг. Вторая Вселенная» и «Мозг. Эволюция», фильм «Робот, я люблю тебя?».

Работа над ее новой картиной «Чип внутри меня» завершилась в феврале 2022 года. Фильм успел принять участие в шести кинофестивалях, где завоевал награды.

Еще по теме
Стартовали съемки сериала «Ева, рожай!»
График премьер Warner Bros. в России обновили впервые с марта
Трейлер продолжения «Аватара» слили в Сеть
Вышел трейлер сериала «Нулевой пациент» о ВИЧ в СССР
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Великобритания ударила по российскому экспорту
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
Майнеры Ethereum установили рекорд суточной добычи
Grand Theft Auto V запустили в невероятном разрешении
Обсуждение (0)
Картина дня
Германия начала платить за российский газ рублями
США отказались давать Украине данные о военном руководстве РФ
Россия потребовала от Польши извинений за нападение на посла
Эксперты увидели в «сером» импорте снижение цен на авто
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Все статьи
Топ комментариев

Uynachalnica

Какое такое военное положение при спецоперации?

лачинов

По всем рыночным канонам должно последовать снижение цен, но в нашем случае скорее сократят выпуск.

pepelmetal

Условия ставить будет только Россия

pepelmetal

Та для этого они и сделали провокации в Буче и Ирпени, но их условия всерьёз рассматривать никто не станет!