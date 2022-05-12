Научный блокбастер «Чип внутри меня» покажут в Новосибирске

Документальный фильм «Чип внутри меня» раскроет вопросы чипирования населения с медицинской и этической стороны. Фильм покажут в кинотеатре «Победа» 13 мая, после премьеры режиссер проекта Юлия Киселева ответит на вопросы зрителей.

Фильм состоит из пяти историй людей с имплантатами в голове. На фоне популярной темы чипирования и страхов людей стать подконтрольными искусственному интеллекту авторы фильма «Чип внутри меня» находят драматичные истории, где чип в голове — жизненная необходимость.

Создатели фильма попытались ответить на вопросы — к чему ведут научные открытия последних десятилетий и можно ли с помощью таких технологий управлять людьми.

«Он (фильм) будет полезен широкой аудитории — от людей, не вовлеченных в научные исследования, но интересующихся их наиболее яркими результатами, до экспертов в нейробиологии, робототехнике и медицине», — цитирует пресс-служба «Победы» научного консультанта картины Михаила Лебедева.

Жизненные истории

Одним из участников проекта стал нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров. Он провел операцию по установлению имплантата для глубокой стимуляции мозга и познакомил съёмочную группу с пациентами.

Среди этих пациентов — Яна Линкевич. У нее в половине тела неправильно работают мышцы. Сейчас у девушки имплантат в головном мозге и помпа в животе, подающая лекарство в спинной мозг.

Специально для фильма героиня провела Stand Up в студенческом кафе: рассказала, как это — быть киборгом и что делать, если села батарейка. Шутки про батарейку здесь не ради красного словца: люди с имплантатами, помимо чипа в голове, имеют на груди под кожей аккумулятор, который вынуждены либо регулярно заряжать, как Яна, либо раз в несколько лет менять хирургическим путем.

От режиссера

«На одном из первых фестивальных показов меня спросили: "Как вы искали актеров для фильма?" Такой вопрос впервые задали за почти 20 лет, что я снимаю документальное кино. Видимо, тема кажется настолько фантастической, что зрителям сложно поверить, что перед ними реальные герои и правдивые истории. Но это так», —приводит «Победа» слова Юлии Киселевой.

Посмотреть и обсудить фильм с режиссером можно 13 мая в 19.00 в кинотеатре «Победа». Цена билета — 350 рублей.

Юлия Киселева — сценарист, режиссер и продюсер документального кино, член Союза кинематографистов и Гильдии неигрового кино и телевидения. Среди ее фильмов дилогия «Мозг. Вторая Вселенная» и «Мозг. Эволюция», фильм «Робот, я люблю тебя?».

Работа над ее новой картиной «Чип внутри меня» завершилась в феврале 2022 года. Фильм успел принять участие в шести кинофестивалях, где завоевал награды.