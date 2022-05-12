Научный блокбастер «Чип внутри меня» покажут в Новосибирске

Документальный фильм «Чип внутри меня» раскроет вопросы чипирования
населения с медицинской и этической стороны. Фильм покажут в кинотеатре «Победа»
13 мая, после премьеры режиссер проекта Юлия Киселева ответит на вопросы
зрителей.
Фильм состоит из пяти историй людей с имплантатами в голове.
На фоне популярной темы чипирования и страхов людей стать подконтрольными
искусственному интеллекту авторы фильма «Чип внутри меня» находят драматичные истории,
где чип в голове — жизненная необходимость.
Создатели фильма попытались ответить на вопросы — к чему ведут научные открытия последних десятилетий и можно ли с помощью таких технологий управлять людьми.
«Он (фильм) будет полезен широкой аудитории — от людей, не
вовлеченных в научные исследования, но интересующихся их наиболее яркими
результатами, до экспертов в нейробиологии, робототехнике и медицине», —
цитирует пресс-служба «Победы» научного консультанта картины Михаила Лебедева.
Жизненные истории
Одним из участников проекта стал нейрохирург Медицинского
центра ДВФУ Артур Биктимиров. Он провел операцию по установлению имплантата для
глубокой стимуляции мозга и познакомил съёмочную группу с пациентами.
Среди этих пациентов — Яна Линкевич. У нее в половине тела неправильно работают мышцы. Сейчас у девушки имплантат в головном мозге и помпа в животе, подающая лекарство в спинной мозг.
Специально для фильма героиня провела Stand Up в студенческом кафе: рассказала, как это — быть киборгом и что
делать, если села батарейка. Шутки про батарейку здесь не ради красного словца:
люди с имплантатами, помимо чипа в голове, имеют на груди под кожей
аккумулятор, который вынуждены либо регулярно заряжать, как Яна, либо раз в несколько
лет менять хирургическим путем.
От режиссера
«На одном из первых фестивальных показов меня спросили: "Как
вы искали актеров для фильма?" Такой вопрос впервые задали за
почти 20 лет, что я снимаю документальное кино. Видимо, тема кажется настолько
фантастической, что зрителям сложно поверить, что перед ними реальные герои и правдивые
истории. Но это так», —приводит «Победа» слова Юлии Киселевой.
Юлия Киселева — сценарист, режиссер и продюсер документального
кино, член Союза кинематографистов и Гильдии неигрового кино и телевидения. Среди
ее фильмов дилогия «Мозг. Вторая Вселенная» и «Мозг. Эволюция», фильм «Робот, я
люблю тебя?».
Работа над ее новой картиной «Чип внутри меня» завершилась в феврале 2022 года. Фильм успел принять участие в шести кинофестивалях, где завоевал награды.
UynachalnicaКакое такое военное положение при спецоперации?
лачиновПо всем рыночным канонам должно последовать снижение цен, но в нашем случае скорее сократят выпуск.
pepelmetalУсловия ставить будет только Россия
pepelmetalТа для этого они и сделали провокации в Буче и Ирпени, но их условия всерьёз рассматривать никто не станет!