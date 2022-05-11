Песков оценил вероятность введения военного положения

Планов введения военного положения в России нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение директора Национальной разведки США Аврил Хейнс.

Речь идет о выступлении Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Конгресса США в начале мая. Она заявила, что ситуация на Украине в ближайшие месяцы может двигаться по более непредсказуемому сценарию, высок риск эскалации.

Хейнс предположила, что в таких условиях Россия может пойти на более радикальные меры — в частности, введение военного положения, а также смещение промышленного производства для поддержки боевых действий.

Западные СМИ ранее писали о том, что президент России якобы объявит о введении военного положения в День Победы 9 мая, однако в итоге этого не произошло. Также не подтвердилась информация об объявлении мобилизации в России.